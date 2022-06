Camera: Fico riceve martedì presidente Bundestag tedesco

11 giugno 2022 a

Roma, 11 giu (Adnkronos) - Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico riceverà a Montecitorio la presidente del Bundestag tedesco Baerbel Bas il prossimo martedì 14 giugno. Lo rende noto la Camera.

Il presidente Fico ha invitato a Roma la presidente Bas in occasione dell'ultima Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi in Slovenia: questa è la prima visita ufficiale in Italia della presidente del Bundestag dal suo insediamento.

Previsto alle 12.30 in sala del Cavaliere a Montecitorio l'incontro bilaterale, cui seguiranno le dichiarazioni alla stampa. Nel pomeriggio alle 16 i due presidenti si recheranno assieme alle Fosse ardeatine per la deposizione di una corona.