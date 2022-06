Calcio: Mancini, 'occasioni clamorose non sfruttate ma siamo stati bravi'

11 giugno 2022 a

Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - "Abbiamo avuto occasioni clamorose che non abbiamo sfruttato ma nel complesso siamo stati bravi". Il ct dell'Italia Roberto Mancini sintetizza così il pareggio per 0-0 con l'Inghilterra in Nations League. "Non era una partita semplice -prosegue Mancini ai microfoni di Rai Sport-. Dobbiamo migliorare molto soprattutto quando attacchiamo: nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni che non dobbiamo sbagliare".