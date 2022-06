Calcio: Napoli, distorsione al ginocchio sinistro per Olivera

12 giugno 2022 a

a

a

Montevideo, 12 giu. -(Adnkronos) - Stop in nazionale per Mathias Olivera. Il nuovo terzino sinistro del Napoli, acquistato in prestito con obbligo di riscatto dal Getafe, è infatti uscito per infortunio al 35' del primo tempo della partita tra il suo Uruguay e Panama, vinta per 5-0 dalla 'celeste' allo stadio del Centenario di Montevideo. Dopo un contrasto con l'avversario Cordoba, Olivera è caduto e ha immediatamente chiesto il cambio. Sostituito dal romanista Viña, è uscito dal campo in lacrime toccandosi il ginocchio sinistro. Il difensore ha rimediato una distorsione ma stando alle notizie che arrivano dall'Uruguay non ha riportato danni a legamenti, menisco e crociato. A far chiarezza sulle condizioni del difensore è stato Diego Alonso, commissario tecnico dell'Uruguay: "Le sensazioni sono buone - le sue parole in conferenza stampa - sono stati già fatti degli esami e non dovrebbe essere nulla di grave. Aspettiamo ancora il report medico ufficiale, ma siamo abbastanza tranquilli". L'ipotesi è quella di uno stop di circa 20/30 giorni.