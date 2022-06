12 giugno 2022 a

Montevideo, 12 giu. -(Adnkronos) - “La mia idea è quella di poter restare alla Fiorentina, ma se non succede cercherò una squadra dove posso avere continuità. In questo momento non so proprio niente”. Lucas Torreira si esprime così, ai microfoni di Ovacion Tv, sul proprio futuro. Il 26enne centrocampista uruguayano di proprietà dell'Arsenal ha giocato nell'ultima stagione in prestito alla Fiorentina.