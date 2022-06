F1: Sainz, 'sorpresi per i problemi di affidabilità, reagiremo a partire dal Gp del Canada'

12 giugno 2022 a

Baku, 12 giu. - (Adnkronos) - "Ero in gestione della gomma nei primi giri, poi appena ho cominciato a spingere c'è stato il problema idraulico. Non c'era nessuna avvisaglia di problemi di affidabilità, siamo sorpresi ma reagiremo a partire dal Gp del Canada della prossima settimana". Il pilota della Ferrari Carlos Sainz commenta così, ai microfoni di Sky Sport, il suo ritiro al nono giro del Gp dell'Azerbaigian a Baku per un problema idraulico.