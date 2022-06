Referendum: Serracchiani, 'promotori bocciati da propri elettori'

12 giugno 2022 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "I referendum sulla giustizia bocciati dagli elettori. Soprattutto da quelli dei partiti che li hanno promossi. Una così bassa affluenza, nonostante l'abbinamento col voto per i comuni, prova la complessità dei quesiti e l'uso strumentale dell'istituto referendario. Ora avanti in Parlamento per completare la riforma della giustizia che i cittadini attendono e che la Lega ha bloccato irresponsabilmente". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.