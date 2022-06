Referendum: Brescia (M5S), 'riformare strumento per vera democrazia'

12 giugno 2022 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "A prescindere dal merito dei quesiti di oggi e di fronte al referendum col peggior tasso di affluenza della storia della Repubblica, un fatto è certo. Se si vuole vera democrazia, lo strumento del referendum va riformato introducendo il referendum propositivo e modificando il quorum". Così Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera.

"Il 12 giugno di 11 anni fa gli italiani votarono per quattro quesiti referendari che ci videro protagonisti nelle piazze. Sono stati gli ultimi referendum abrogativi a raggiungere il quorum, gli ultimi referendum nati per iniziativa popolare. Da lì in poi il referendum abrogativo è morto. Nell'interesse dei cittadini che si mobilitano raccogliendo le firme, dobbiamo innovare i referendum sbloccando la riforma già approvata nel 2019 alla Camera e ferma da troppo tempo al Senato”.

“I referendum di questi ultimi anni sono stati voluti da parlamentari e consiglieri regionali, mentre è ancora tanta la frustrazione per i due referendum di popolo mancati su cannabis ed eutanasia. Per dare vero potere ai cittadini dobbiamo sbloccare la piattaforma pubblica per la raccolta di firma online, cancellare il quorum strutturale, introdurre il quorum approvativo del 25% e anticipare il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale dopo le prima duecentomila firme raccolte. Bisogna permettere ai cittadini di fare proposte in maniera compiuta, non solo cancellando leggi. Votare sì non deve significare solo dire no. Speriamo che i risultati di oggi convincano tutti gli altri partiti, a partire dalla Lega e dal centrodestra, a riprendere insieme questa strada”.