12 giugno 2022 a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - “Quesiti complessi e uso propagandistico dei referendum non convincono nemmeno gli elettori di centrodestra. Noi continuiamo a credere che le buone leggi si fanno in Parlamento. Per questo sosteniamo le riforme della giustizia del governo Draghi”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.