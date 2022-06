Over The Reality, gli eventi nel metaverso sono da condividere con fan ed amici

13 giugno 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Grazie alla piattaforma di realtà aumentata è ora possibile ambientare in location 3D personalizzate ed uniche i propri eventi. Come il matrimonio tra la star del calcio Boateng e l'influencer Fradegrada

Udine, 13 giugno 2022.Immaginate di mettere insieme il wedding planner numero uno in Italia Enzo Miccio, Over The Reality (la piattaforma decentralizzata per il AR metaverse) e l'amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada - famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu. Che cosa potete ottenere? Un matrimonio spaziale. Questo è ciò che è avvenuto sabato 11 giugno alle 16:30 (CET). La celebrazione del primo matrimonio nel metaverso di OVER è avvenuta in una location veramente unica: la luna. La richiesta dei due novelli sposi è stata quella di potersi sposare dove nessuno l'avesse mai fatto. La collaborazione tra Enzo Miccio e OVER ha dato vita ad una location personalizzata creata interamente con tecnologia 3D.

La coppia però, voleva far partecipare anche i propri fan al loro matrimonio. E così è stato. Grazie ad OVER, tutti i partecipanti hanno avuto infatti la possibilità di accedervi tramite un esclusivo NFT. Nella location, oltre ai novelli sposi e ai loro inseparabili amici a quattro zampe, era presente anche Enzo Miccio che ha presenziato le nozze. Da sfondo troviamo la fontana dalla quale sgorga il vino Fradegrada - prodotto nella cantina di proprietà della coppia - e la bandiera di OVER, simbolo che anche questa volta l'azienda è andata oltre i confini della realtà.

Per informazioni ed approfondimenti si può visitare il sito

https://www.overthereality.ai/

CONTATTI: https://www.overthereality.ai/