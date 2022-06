Bce: stime analisti Eurotower, atteso rapido calo inflazione a fine 2023 al 2,1%**

13 giugno 2022 a

Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - Inflazione in rapido calo nell'Eurozona dal 'picco' atteso per questo secondo trimestre del 2022 (7,7%). Lo prevedono gli analisti consultati dalla Bce nel sondaggio periodico sulla politica monetaria che fissa un possibile livello di inflazione a fine 2023 al 2,1%. Livello che dovrebbe - secondo la valutazione media degli analisti - mantenersi negli anni a seguire. Escludendo cibo e prodotti energetici invece l'andamento è differente visto che oggi è stimata al 3,5% (meno della metà del dato totale, quindi) mentre a fine 2023 sarebbe superiore, attestandosi al 2,3% .

Quanto al Pil, la stima media è di una ripresa dall'anemico +0,1% congiunturale atteso per il trimestre in corso: le previsioni degli analisti sono di +0,4% nei due restanti trimestri del 2022, con crescita congiunturale intorno a +0,5-0,6% nei 4 trimestri del 2023. Infine, minimi aggiustamenti per il tasso di disoccupazione (-0,1 punti dall'attuale 6,8%).