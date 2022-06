Fater, 30 anni di joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble

13 giugno 2022 a

Pescara, 13 giu . - (Adnkronos) - Fater è l'azienda che ha sviluppato in Italia il mercato dei pannolini e degli assorbenti femminili e che è al fianco degli italiani con marchi storici come Pampers, Lines e Ace, presenti in 3 famiglie italiane su 4. Fater ha raggiunto un traguardo storico ed unico in Italia: 30 anni di joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, azionisti che hanno contribuito a far diventare Fater leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona e key player nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa.

Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un costante impegno nell'innovazione e al forte orientamento alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale. Fater, azienda italiana fondata nel 1958 a Pescara da Francesco Angelini, rappresenta oggi un unicum nello scenario nazionale ed internazionale, un modello di business che ha saputo valorizzare le due anime che la compongono: la cultura manageriale e di marketing di una delle più grandi multinazionali del largo consumo, P&G, fusa con la creatività e l'innovazione dell'imprenditoria italiana, come Angelini Industries.

Due realtà complementari collegate da valori comuni che mettono al centro l'attenzione per le persone, i consumatori, i dipendenti e i cittadini. In un mercato come quello dell'igiene della casa e della persona, che in Italia ha un valore stimato di 12,6 mld di euro, i brand di Fater sono fra i primi 5 per vendite in valore. Fater ha fatturato, nell'anno fiscale 2020-2021, 874 milioni di euro mostrando un trend positivo nei due ultimi esercizi.

Oggi Fater è una realtà con 1.600 dipendenti di cui 1.123 lavorano negli stabilimenti e 130 sono ricercatori e tecnici che lavorano in Technology Innovation. Ha 4 stabilimenti di produzione: Pescara, Campochiaro, Porto (Portogallo) e Gebze (Turchia). Nel primo sito produce ogni anno 4.5 miliardi di pezzi (Lines, Pampers, Lines Specialist), mentre gli altri tre stabilimenti producono, complessivamente, 157 milioni di bottiglie di Ace. In occasione del trentennale, Fater mostra la sua nuova immagine pensata per accompagnare il futuro dell'azienda nei prossimi decenni.

Il nuovo logo testimonia la trasformazione in corso ed è stato sviluppato proprio per raccontare un'azienda sempre più aperta e in dialogo con l'esterno, impegnata nell'innovazione e al tempo stesso soggetto attivo per la società e per l'ambiente attraverso i suoi marchi. Contemporaneità, apertura e inclusione sono le direttrici dello sviluppo di Fater che il nuovo logo vuole comunicare.