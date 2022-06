Scuola e lavoro smart, si ma tra gli alberi

13 giugno 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "Il banco di scuola che vorrei" è un tavolino appoggiato all'albero per un ufficio verde, portatile che permetta di spostare la propria postazione di lavoro all'aperto, e offra a chiunque la possibilità di lavorare in maniera agile e a contatto con la natura. Questa l'invenzione di alcuni bambini di Guspini, nel sud della Sardegna, elaborata in un laboratorio scolastico e presentata a Daniela Ducato, presidente di Fondazione Territorio Italia e fresca di nomina al vertice del Wwf Italia, a Milano durante il Green&Blue Festival. La postazione green pesa massimo 500 grammi, si monta e si smonta in meno di un minuto ed è multi-accessoriata di tutto quello che serve per studiare e lavorare a distanza.