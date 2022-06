Inveo Group, webinar su privacy e certificazione gdpr

13 giugno 2022 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Certificazione di processo, prodotto e servizio in ottica Gdpr; tra garanzia, fiducia e responsabilità nei confronti degli interessati e del mercato del big data e non solo. Questo il tema del webinar in programma il 23 giugno alle ore 16:00 promosso da Inveo group con la partecipazione e la testimonianza di due stakeholders che hanno integrato la certificazione nei propri processi di governance, Anna Paola Lenzi per TeamSystem Italia e Enzo Veiluva per Csi-Piemonte.

La giornata sarà moderata da Riccardo Giannetti, chairman di Inveo group e scheme owner dello schema di certificazione italiano ISPD©10003. La certificazione, tema sempre più caldo nelle ultime ore, è uno degli strumenti in mano ai titolari e responsabili del trattamento per dimostrare la propria compliance al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Gdpr).

Sono già disponibili strumenti di certificazione? Quali vantaggi possono trarne pmi e multinazionali? Qual è l'iter per certificarsi? Qual è il grado di tutela del titolare del trattamento verso l'interessato e il mercato? Il webinar si pone l'obbiettivo di dare risposta a questi quesiti, impegnandosi di fornire un orientamento a tutti coloro che guardano con interesse allo strumento richiamato e incoraggiato dal Gdpr, per garantirne la conformità. Iscrizione gratuita: https://www.in-veo.com/it/formazione/webinar/23-giugno-certificazione-gdpr-tra-garanzia-fiducia-e-responsabilita.