Amministrative: Salvini, 'testa a testa a Verona Tommasi-Sboarina, uniti non c'era partita' (2)

13 giugno 2022

(Adnkronos) - Per Salvini a Verona - secondo i dati dei "seggi veri" c'è un testa a testa con "Tommasi al 38%, Sboarina al 35% e Tosi al 22%, vuol dire che il centrodestra unito sarebbe sopra il 50% e la partita sarebbe chiusa, ma con i 'se' e con i 'ma' non si fa la storia. Lo sforzo della Lega di essere collante in questo centrodestra" per il segretario del Carroccio è l'unica strada: "il centrodestra alle prossime politiche vince solo unito", ma c'è da riflettere anche sull'affluenza "che in alcune città è sotto, il 50%".