Amministrative: Salvini, 'avanti a Monza, stiamo perdendo a Lodi'

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Più partite vinci al primo turno meglio è e in alcuni comuni i sindaci della Lega vengono riconfermati col 70%. C'è il Comune di Sesto San Giovanni dove siamo intorno la 49% e quindi vediamo, c'è il Comune di Monza che viaggia su percentuali alte, partiamo in vantaggio ad Alessandria, il Comune de L'Aquila dovrebbe essere vinto, stiamo perdendo a Lodi". Lo annuncia il segretario della Lega Matteo Salvini che sottolinea come la "stragrande" maggioranza dei comuni andrà al ballottaggio.