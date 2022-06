Rilo Digital Planning: progettare un edificio sostenibile ad alto grado di connettività digitale

13 giugno 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Grazie a Rilo Digital Planning il nuovo S2C Headquarter di Milano potrà vantare le certificazioni LEED, WEEL e WiredScore

Milano, 13 Giugno 2022 – Una squadra d'eccellenza per realizzare un progetto unico nel suo genere, che già viene accreditato a livello internazionale per le peculiarità della sua struttura e per i suoi sistemi innovativi. I lavori per la realizzazione del nuovo Headquarter della Compagnia Assicurativa S2C in via Pirelli a Milano sono attualmente in corso, l'edificio realizzato con struttura portante in legno e involucro vetrato, sarà un perfetto esempio di bioedilizia. Spiccherà infatti tra le altre torri dello skyline milanese per le sue linee e per il suo design, ma a distinguerlo sarà soprattutto la sua anima green.

Si assiste a un ritorno degli elementi naturali, quali il legno, che vengono sapientemente impiegati in un progetto che guarda al futuro dettando le basi in fatto di sostenibilità applicata all'edilizia. Pannelli fotovoltaici, impianti ad alta efficienza, sistemi per la raccolta delle acque meteoriche e per favorire la ventilazione naturale si affiancano al building management system che permetterà di gestire la chiusura e l'apertura delle fonti luminose artificiali con lampade LED a basso consumo. Ogni dettaglio è stato studiato e progettato nei minimi particolari, un'impresa che ha coinvolto diverse realtà d'eccellenza nel panorama edile, ingegneristico e architettonico del nostro Paese, come la società di ingegneria Rilo Digital Planning che si sta occupando della progettazione degli impianti elettrici e meccanici, e della consulenza relativa ai protocolli internazionali per il raggiungimento delle certificazioni LEED e WELL di livello Platinum e WiredScore di livello Gold.

Il progetto della nuova sede della S2C rappresenta per il team di Rilo Digital Planning una sfida professionale che già sta dando molte soddisfazioni. “Sicuramente è uno dei nostri progetti più importanti sia per il prestigio architettonico sia per l'altissimo standard di qualità che siamo chiamati a garantire all'interno delle scelte impiantistiche – ha commentato Damiano Di Ciaccio, CEO e legale rappresentante della società -. Trovo sia una esperienza che ci sta formando ed in cui stiamo imparando molto anche dai vari attori coinvolti nel processo”.

Quello di Rilo Digital Planning è un approccio all'ingegneria che Di Ciaccio non esita a definire “innovativo”. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di occuparci di progettazione ingegneristica e gestione immobiliare, per cui abbiamo da subito considerato il digitale come un mezzo, non come un fine” ha sottolineato Di Ciaccio.

Ma cosa sono le certificazioni LEED, WELL e Wiredscore?

LEED è un programma di certificazione su base volontaria applicabile a qualsiasi tipo di edificio, allo scopo di incoraggiare la sostenibilità tramite la riduzione di gas tossici, il risparmio energetico, l'uso di materiali ecologici e la conservazione delle risorse idriche. Il livello platino è il più alto.

WELL è una certificazione su base volontaria che garantisce la salubrità dell'edificio e le principali comodità per le persone che ospiterà. Viene rilasciata dopo una serie di controlli, analisi dettagliate e in seguito ad un costante monitoraggio dell'edificio preso in esame. Prevede un rinnovo triennale richiedendo dunque un monitoraggio nel tempo. L'applicazione del protocollo legato a questa certificazione prevede il mantenimento di spazi puliti secondo le norme igieniche, la garanzia di sicurezza e salute, un intervento efficace in caso di emergenza, la salubrità dell'aria e la purezza dell'acqua.

WiredScore è una certificazione legata alla connettività digitale, un sistema di rating per gli immobili commerciali la cui applicazione consente di valorizzare e migliorare la propria infrastruttura IT. Tale certificazione viene rilasciata agli edifici che dispongono di mezzi e strutture adeguati a garantire una connettività efficiente e funzionale.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.rilodp.com/

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per MGvision