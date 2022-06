Tekton, l'azienda che cresce puntando sulla bioedilizia

13 giugno 2022 a

(Roma, 13/06/22) - Dal restauro alla consulenza legale, ecco tutti i servizi professionali di Tekton

Roma, 13 giugno 2022 - Costruire, riqualificare, dare nuova vita a vecchi edifici per trasformarli in strutture sostenibili, ecologiche, perfettamente integrate nell'ambiente che le circonda. Nel settore dell'edilizia Tekton è un'azienda che sta facendo parlare di sé, per via dei suoi progetti innovativi che sembrano sfidare le vecchie regole per definire nuovi parametri e linee guida. L'ultimo esempio in ordine di tempo è il nuovo headquarter della Compagnia Assicurativa S2C a Milano, che Tekton sta costruendo nel cuore del Business District, in via Pirelli. L'edificio, una torre in vetro con struttura in legno, è già stato accreditato come un importante esempio di architettura sostenibile e innovativa, non solo a livello italiano, ma addirittura internazionale. Il progetto è frutto di un gruppo di lavoro che ha riunito eccellenze di vari settori: ingegneria, architettura ed edilizia. “Una caratteristica che rende unico il progetto e lo colloca tra i primi in Europa - ha spiegato Filippo Giordano, ingegnere e Presidente del Consiglio di Amministrazione in Tekton - è la triplice certificazione LEED, WELL e WiredScore. Queste certificazioni portano il focus sulle elevate caratteristiche prestazionali dell'edificio, sul benessere degli occupanti e sulla totale connettività”.

Tekton opera come General Contractor nell'ambito di affidamenti tipo EPC (Engineering, Procurement, Construction) ponendosi come unica interfaccia nella realizzazione dei progetti. Questo significa che l'azienda è in grado di seguire ogni lavoro a 360 gradi, dalla fase progettuale fino alla realizzazione vera e propria, integrando questa attività con servizi di consulenza legale, amministrativa ed economica. Tutti questi aspetti vengono portati avanti in stretta connessione, per offrire ai clienti un servizio completo e sempre allo scopo di realizzare interventi di pregio.

Tekton è attiva in più settori, oltre agli edifici di nuova realizzazione si occupa di restauro e risanamento conservativo di strutture storiche, ricostruzione post-sisma, riqualificazioni di vecchi edifici.

“Già da tempo - ha affermato Filippo Giordano – è in atto un forte sviluppo delle nostre attività verso la sostenibilità, che è un vero e proprio processo di cambiamento, dove lo sfruttamento delle risorse, gli investimenti e l'integrazione tecnologica lavorano assieme per valorizzare non solo il potenziale attuale, ma anche quello futuro”.

Il presupposto è che al giorno d'oggi crescita e sviluppo devono essere concepiti per integrarsi alla perfezione nell'ambiente circostante. Questo significa ristrutturare o intervenire in modo responsabile, con elementi edilizi ecologici e sostenibili, che puntano sulle energie pulite e sull'ottimizzazione delle risorse. Tekton, azienda certificata ISO 14001, è concretamente impegnata per tutelare l'ambiente e incentivare uno sviluppo sostenibile, anche quando si tratta di ristrutturare vecchi edifici o effettuare interventi di recupero conservativo.

Tekton ha alle spalle un bagaglio di esperienza trentennale, con due sedi a Roma e a Milano, l'azienda conta attualmente più di 170 progetti edili all'attivo in tutta Italia, dal 2020 ad oggi è cresciuta in termini di fatturato del +115%, in termini di team del +70% e in termini di Commesse acquisite del +90%.

A determinare questi successi sono la vision e la mission aziendali “Oggigiorno sviluppo e crescita non possono essere visti come avulsi dall'ambiente che ci circonda – ha sottolineato Filippo Giordano - Si tratta dunque di costruire, ristrutturare o convertire gli elementi edilizi nel modo più ecologico e sostenibile mirando a integrare sistemi o impianti che sfruttano energie pulite, utilizzando materiali e tecniche costruttive che portano a creare una vera e propria integrazione tra l'edificio, i suoi abitanti e l'ambiente che lo ospita. Tekton, in questo scenario, è presente”.

Sito web: https://tekton.it/

