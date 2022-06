Amministrative: Salvini, 'sentito Mattarella per furto di democrazia a Palermo' (2)

13 giugno 2022 a

(Adnkronos) - "A mezzogiorno con 38 seggi ancora chiusi mi sono permesso, nonostante fosse domenica, di chiamare il Quirinale perché mi sembrava una situazione di furto di democrazia, da quarto mondo", aggiunge il segretario Salvini che ricorda come sia possibile l'assenza di alcuni presidenti di seggio ma "50 seggi che non aprono per ore e ore" non si è mai verificato e vuol dire che "qualcosa non funziona. Il ministro Lamorgese è tempestivamente intervenuta alcune ore dopo il disastro".