Calcio: Mancini, 'Scalvini diventerà un grandissimo giocatore'

Moenchengladbach, 13 giu. -(Adnkronos) - "È molto bravo, è un ragazzo che può giocare in due ruoli, è tecnico, ha un bel fisico. Deve fare solo esperienza. Diventerà un grandissimo calciatore". Il ct della Nazionale Roberto Mancini si esprime così sul giocatore dell'Atalanta Giorgio Scalvini che a 18 anni potrebbe esordire in azzurro. "Cercherò di fare debuttare tutti e tre, anche perché ci crediamo molto. Luiz Felipe può diventare importante, anche Caprari spero perché è stato infortunato per 15 giorni", aggiunge il ct in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro la Germania.