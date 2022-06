Palermo: la Russa, 'vittoria Lagalla rafforza candidatura Musumeci'**

13 giugno 2022 a

a

a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - “Grande soddisfazione per la vittoria del professor Roberto Lagalla, candidato di tutto il centrodestra che quando è unito vince sempre. Fdi è doppiamente soddisfatta per aver voluto per prima far convergere tutti su questa autorevole candidatura. Oggi occorre manifestare insieme soddisfazione per questa vittoria. Chi pensa già alle Regionali sappia che la vittoria di Lagalla che come noi si è subito espresso a favore del governatore Nello Musumeci, rafforza la candidatura del governatore uscente. Oltretutto, Nello Musumeci è anche il candidato migliore per rintuzzare ogni tentativo di strumentale provocazione sul tema dell'antimafia. Nessuno più di lui, già presidente della commissione Antimafia con i voti di tutta l'Assemblea, può dare garanzie in questo senso". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa.

"Quel che conta -aggiunge- è restare uniti oggi sulla soddisfazione per la vittoria a Palermo senza modificare le impostazioni che portano sempre il centrodestra a vincere, quale quella della riconferma degli uscenti che hanno ben meritato”.