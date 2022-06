13 giugno 2022 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "C'è una vasta area che si è affermata con consensi che vanno dal 12 al 25 per cento, i nostri candidati non si sono alleati nè con la destra, nè con la sinistra, c'è una grande attenzione anche in vista delle prossime politiche, si tratta di un'area del 20 per cento che bisogna coltivare". Così Carlo Calenda, leader di Azione, allo speciale Tg2.