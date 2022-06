Pnrr: Salvini, 'governatori Lega lamentano scarso dialogo con il governo'

13 giugno 2022 a

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - Il caro benzina, l'aumento delle bollette, l'adeguamento di stipendi e pensioni al caro vita, il dossier lavoro, ma anche la riforma delle pensioni e scudo anti spread sono solo alcuni dei temi affrontati dai vertici della Lega che in mattinata si è riunita in via Bellerio a Milano. Per Matteo Salvini, segretario del Carroccio, il salario minimo "può funzionare in altri Paesi ma non in Italia", mentre occorrerebbe "detassare gli straordinari e i primi di produzione" per incentivare le imprese e i lavoratori. Non solo: "c'è l'emergenza sociale della pace fiscale che sarebbe il massacro per 15 milioni di italiani", mentre "chi ha acceso un mutuo a tasso variabile rischia la mazzata".

Non solo: "c'è il tema del cuneo fiscale e della riforma delle pensioni" per scongiurare il ritorno della legge Fornero, mentre rendere fuorilegge le auto benzina e diesel "sarebbe un enorme regalo alla Cina". Sul fronte dello spread "evidentemente non basta il cognome e il prestigio del presidente del Consiglio" visto il crollo delle Borse dopo l'anuncio della Banca centrale. "I governatori leghisti, da Fedriga a Fontana, lamentano scarso dialogo con il governo" per quanto riguarda i fondi Pnrr e i bandi per ottenere i soldi: "non vorremmo che questa montagnetta di miliardi non possa essere spesa", sottolinea Salvini.

Se il "dossier lavoro è centrale" quello che attende gli italiani è un "momento economico drammatico. La scarsa affluenza ci dice che gli italiani sono preoccupati per il proprio destino quotidiano, dalla mancanza di lavoro, non della legge elettorale o dello ius soli", conclude Salvini.