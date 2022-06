Ucraina: Usa, 'stanzieranno 1,5 miliardi di dollari al mese per 4-5 mesi'

14 giugno 2022 a

a

a

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti intendono destinare circa 1,5 miliardi di dollari al mese all'Ucraina per sostenere il governo. Lo ha affermato Dereck Hogan, primo vice segretario di Stato per gli Affari europei ed eurasiatici.

"Abbiamo già stanziato 1 miliardo di dollari per questi scopi attraverso vari meccanismi, intendiamo stanziare altri 1,5 miliardi di dollari al mese per 4-5 mesi", ha detto in un seminario al Woodrow Wilson Research Center di Washington, aggiungendo che il sostegno diretto al governo ucraino è "una delle priorità" dell'amministrazione del presidente Joe Biden e gli Stati Uniti dovrebbero tenere conto delle "prospettive a medio e lungo termine" e garantire il lavoro del governo ucraino.