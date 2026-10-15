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"L'ultima tentazione di Cristo": uno Scorsese molto ispirato

di Giorgio Carbonegiovedì 15 ottobre 2026
"L'ultima tentazione di Cristo": uno Scorsese molto ispirato

1' di lettura

L'ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO Sky drama  ore  21 Con  Willem Dafoe,  Barbara Hershey   e   Harvey  Keitel. Regia di Martin   Scorsese. Produzione  USA 1988. Durata: 2 ore  e 44  minuti

LA TRAMA Un Gesù   molto   diverso   dalla  tradizione  dei Vangeli.  Nevrotico  e lacerato  dai  dubbi. Chiede  a Giuda  di tradirlo  perchè  si   compia  il   suo  destino.  E sulla  croce   sogna  di  sopravvivere  e sposarsi   con Maria  Maddalena.

PERCHE'  VEDERLO  perchè  Scorsese  (educato  nel  cattolicesimo)   è   evidentemente   molto  ispirato  nel  far  suoi i  rovelli   dello  scrittore Nikos Kazantzakis (autore  del romanzo)  e dello sceneggiatore Paul Schrader (credente  spesso  sull'orlo della blasfemia)

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