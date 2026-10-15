"L'ultima tentazione di Cristo": uno Scorsese molto ispirato

L'ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO Sky drama ore 21 Con Willem Dafoe, Barbara Hershey e Harvey Keitel. Regia di Martin Scorsese. Produzione USA 1988. Durata: 2 ore e 44 minuti

LA TRAMA Un Gesù molto diverso dalla tradizione dei Vangeli. Nevrotico e lacerato dai dubbi. Chiede a Giuda di tradirlo perchè si compia il suo destino. E sulla croce sogna di sopravvivere e sposarsi con Maria Maddalena.

PERCHE' VEDERLO perchè Scorsese (educato nel cattolicesimo) è evidentemente molto ispirato nel far suoi i rovelli dello scrittore Nikos Kazantzakis (autore del romanzo) e dello sceneggiatore Paul Schrader (credente spesso sull'orlo della blasfemia)