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"Ragione e Sentimento" con Hugh Grant e Kate Winslet tra le migliori trasposizioni

di Giorgio Carbonemercoledì 21 ottobre 2026
"Ragione e Sentimento" con Hugh Grant e Kate Winslet tra le migliori trasposizioni

1' di lettura

RAGIONE E SENTIMENTO La7 cinema ore 21.15

Con Emma Thompson, Hugh Grant e Kate Winslet. Regia di Ang Lee. Produzione Gran Bretagna 1995. Durata: 2 ore e 25

 LA  TRAMA
Due sorelle nella provincia inglese ai primi dell'800 amano due uomini. Che però le abbandonano. Ma uno ritorna.

PERCHE'  VEDERLO  perchè è tra le migliori trasposizioni dei romanzi di Jane Austen (è in arrivo anche una nuova versione per il cinema). Splendida recitazione da parte dell'intero cast. E splendida regia di  Ang Lee, il cinese che sa meglio raccontare l'occidente.

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ragione e sentimento

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