"Ragione e Sentimento" con Hugh Grant e Kate Winslet tra le migliori trasposizioni

RAGIONE E SENTIMENTO La7 cinema ore 21.15

Con Emma Thompson, Hugh Grant e Kate Winslet. Regia di Ang Lee. Produzione Gran Bretagna 1995. Durata: 2 ore e 25

LA TRAMA

Due sorelle nella provincia inglese ai primi dell'800 amano due uomini. Che però le abbandonano. Ma uno ritorna.

PERCHE' VEDERLO perchè è tra le migliori trasposizioni dei romanzi di Jane Austen (è in arrivo anche una nuova versione per il cinema). Splendida recitazione da parte dell'intero cast. E splendida regia di Ang Lee, il cinese che sa meglio raccontare l'occidente.