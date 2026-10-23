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Glory, tra i migliori bellici in costume mai girati

di Giorgio Carbonevenerdì 23 ottobre 2026
Glory, tra i migliori bellici in costume mai girati

1' di lettura

GLORY - UOMINI DI GLORIA La 7 cinema ore 21.15. Con Denzel Washington, Morgan Freeman e Matthew Broderick. Regia di Edward Zwick. Produzione USA 1989. Durata: 2 ore

LA TRAMA È la storia del primo reggimento di fanteria USA formato durante la guerra di secessioni esclusivamente da soldati di colore. Coraggiosissimi, estremamente motivati (combattevano per la loro libertà), passarono di vittoria in vittoria fino a essere massacrati nell'attacco suicida al forte Wagner.

PERCHÉ VEDERLO Perché è tra i migliori bellici in costume mai girati (Zwick è uno specialista). Le carriere di Washington e Freeman decollarono da qui. E non è solo una storia del IX secolo. Cento anni dopo, le truppe di colore le mandavano ancora a farsi macellare nelle prime ondate.

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