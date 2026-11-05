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La promessa dell'assassino e quella danza di morte nel giro di un chilometro quadrato

di Giorgio Carbonegiovedì 5 novembre 2026
La promessa dell'assassino e quella danza di morte nel giro di un chilometro quadrato

1' di lettura

LA PROMESSA DELL'ASSASSINO Sky Stories ore 19.30. Con Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassel. Regia di David Cronenberg. Produzione Gran Bretagna 2007. Durata: 1 ora e 40 minuti.

LA TRAMA
Un mafioso russo dirige i suoi traffici dal suo apparentemente rispettabile ristorante di Londra. Non si fida di nessuno tranne che del suo gelido ed enigmatico autista. Non sa che è un infiltrato e che sarà proprio lui a dare il colpo mortale alla cosca.

PERCHÉ VEDERLO
Perché Cronenberg è al suo meglio nel raccontare una danza di morte nel giro di un chilometro quadrato. Sensazionale la sequenza dell'agguato nel bagno pubblico (con Mortensen nudo e inerme a fronteggiare gli assassini del boss).

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la promessa dell'assassino

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