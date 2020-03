Coronavirus, Vittorio Feltri punge Giuseppe Conte: "L'asso nella manica è Lourdes?"

02 marzo 2020 a

No, a Vittorio Feltri non piace come Giuseppe Conte ha gestito l'emergenza coronavirus. Il premier come è noto è stato criticato su più fronti: prima per l'eccessivo allarmismo, poi per la sostanziale retromarcia, dunque per i decreti-elemosina con cui vole provare a contenere i danni economici generati dall'emergenza legata alla diffusione del Covid-19. E il direttore di Libero, su Twitter, sintetizza in un cinguettio un po' tutte queste critiche. "Forse Giuseppe Conte è sul punto di sfoderare l'asso dalla manica - premette il direttore di Libero -. Se il virus continua a contagiare, in assenza di posti in rianimazione, manderà gli infettati a Lourdes", conclude con sarcasmo.