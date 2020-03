Coronavirus, l'allarme di Roberto Burioni: "Non è vero che colpisce solo gli anziani", abbiamo le prove

03 marzo 2020 a

"Siamo nel momento decisivo". Parola di Roberto Burioni che ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format I Lunatici, torna a parlare di coronavirus. Per il virologo si tratta di un'epidemia pericolosa, "perché manda un sacco di persone nei reparti di terapia intensiva". Bisogna fare di tutto per ostacolarne la diffusione - questo il monito dell'esperto -, anche se costa qualche sacrificio.

E a chi crede che solo gli anziani si possono ammalare, Burioni replica: "È una cosa non vera. Il paziente 1 ha 38 anni e in questo momento è in rianimazione in condizioni critiche. E anche il medico cinese di 31 anni non era anziano. Poi non dobbiamo pensare agli anziani come persone che sono in fin di vita. Questo virus ha ucciso persone che stavano tutto sommato bene. Dire che pazienza se muore un anziano è una cosa abietta. Che facciamo, iniziamo a decidere una graduatoria di importanza delle persone? È una cosa che non si può neanche pensare". Così come non si può neanche pensare di veder calare i numeri di contagi in breve tempo.