Coronavirus, Massimiliano Romeo contro l'Ue: "Le frontiere andavano chiuse prima"

03 marzo 2020 a

a

a

Ospite ad Agorà, il leghista Massimiliano Romeo sul coronavirus non le manda di certo a dire, Il problema, come sempre, è quello delle frontiere. "Adesso in Europa si sono accorti del virus, ora che è arrivato in Italia. I controlli alle frontiere i francesi li fanno... Se si fossero fatti prima magari adesso qualche contenimento del virus ci sarebbe stato" attacca nel salotto politico della Rai. Un'invettiva che arriva il giorno dopo l'apertura della strada, da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, verso l'Ue ai quasi 4 milioni di rifugiati ospitati da Ankara. Molti dei quali con tutte le probabilità finiranno in Italia. Un'ipotesi suffragata anche da quanto trasmesso dalle tv turche. Matteo Salvini in persona aveva denunciato le istruzioni destinate ai migranti per arrivare nel nostro Paese diffuse sulle trassmissioni.