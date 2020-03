Myrta Merlino sul coronavirus, scenario di guerra: "Serve un nuovo piano Mashall, stavolta senza americani"

03 marzo 2020 a

Myrta Merlino parla di scenari di guerra in relazione all'emergenza coronavirus che ha investito l'Italia e in particolare il Nord, tra Lombardia e Veneto. La conduttrice de L'aria che tira commenta su Twitter la situazione legata al Covid-19: "Se quella contro il coronavirus è una guerra, reagiamo di conseguenza. Serve un grande piano Marshall. E stavolta senza aspettare gli americani. Facciamolo noi europei. Ci vogliono soldi veri e azioni concrete. Dimostriamo al mondo che Europa significa comunità". Il suo intervento è stato accolto con un certo scetticismo: in molti ormai non hanno più alcuna fiducia nell'Unione Europea. Nel frattempo il governo sta varando un piano economico per far fronte all'emergenza: le misure urgenti avrebbero un valore di circa 3,6 miliardi di euro.