Coronavirus, Maria Giovanna Maglie sta con Salvini: "Un governo di pagliacci, misure inesistenti"

Matteo Salvini ha annunciato di esser pronto a tornare al Colle per parlare con il presidente Sergio Mattarella. Il motivo risiede nel fatto che il governo snobba ogni proposta che arriva dall'opposizione: il leader della Lega si sente deriso, un comportamento che non è disposto ad accettare neanche durante l'emergenza coronavirus. Il ministro Roberto Gualtieri ha annunciato di essere al lavoro su un decreto legge per l'utilizzo di 3,6 miliardi di sostegno all'economia. Maria Giovanna Maglie interviene a gamba tesa sull'argomento: "Un governo di pagliacci, misure inesistenti. Come si fa a non dare ragione a Salvini? Ci sono 23mila aziende a rischio e 100mila posti di lavoro pronti a saltare, con i 100mila a rischio nella cooperazione siamo a 200mila".