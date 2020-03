Coronavirus, Antonio Socci contro Conte: "Era l'unica soluzione per fermare l'epidemia, non ha avuto il coraggio"

03 marzo 2020 a

Sul coronavirus, Antonio Socci la pensa come Guido Crosetto: andavamo messi in quarantena i cinesi di rientro in Italia quando a Wuhan era già scoppiata l'epidemia che ora sta terrorizzando il nostro Paese. "Il governo italiano - scrive su Twitter l'editorilista di Libero - avrebbe dovuto farlo a febbraio con chi rientrava dalla Cina, ma non ha avuto il coraggio".

Una scelta da mettere in conto alla sinistra italiana, che in parlamento, in piazza, sui social e sui giornaloni "allora si batteva contro il 'razzismo' con l'iniziativa 'abbraccia un cinese' e mangiando involtini primavera ai ristoranti cinesi..". Quanto fosse miope e fuori fuoco quella campagna, aggiungiamo noi, è venuto purtroppo alla luce molto presto: avete visto per caso qualcuno, dalle parti del Pd e LeU, chiedere cene sociali a Codogno o abbracciare un abitante della zona rossa italiana? La risposta è semplice: no.