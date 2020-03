Coronavirus, Vittorio Feltri: "Meglio le tasche vuote che le bare piene"

04 marzo 2020 a

Un salto di qualità. Tra martedì 3 marzo e mercoledì 4, l'emergenza-coronavirus pare essere definitivamente deflagrata. Non solo il numero di contagi, ma il sistema sanitario vicino al collasso. Ci si mettono poi le misure, drastiche, di cui si parla: chiusura delle scuole per un'altra settimana, stop al pubblico agli eventi sportivi, istituzione di nuove zone rosse. Insomma, i timori sono concreti, palpabili, diffusi. E condivisi anche da Vittorio Feltri, il quale cinguetta su Twitter: "Giusto preoccuparsi della crisi economica dovuta al virus, ma a me preme di più la pelle dei cittadini. Meglio le tasche vuote che le bare piene", conclude il direttore di Libero.