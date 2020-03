Coronavirus, Paolo Becchi attacca Conte: "Il parlamento costretto a votare tutto quello che propone la maggioranza"

04 marzo 2020 a

Paolo Becchi su Twitter attacca ad alzo zero il governo Conte e le sue mosse durante l'emergenza del coronavirus. In un tweet spiega cosa può succedere dopo le ultime misure restrittive: "C’è una nuova vittima del coronavirus : il parlamento, deve limitarsi a votare con maggioranze bulgare tutto quello che decreta il governo. Oggi le scuole chiuse in tutta l‘Italia, domani magari persino l’intervento dell‘ esercito. E poi era Salvini l’uomo solo al comando ..."

Coronavirus, Antonio Socci contro Conte: "Era l'unica soluzione per fermare l'epidemia, non ha avuto il coraggio"

Il professore già si era espresso contro la maggioranza giallorossa in passato. Per rispondere all'emergenza coronavirus la sua idea è quella di mandare a casa Conte e rilanciare l'economia forzando la mano ai rigoristi dell'Unione europea. L'epidemia potrebbe rappresentare per Matteo Salvini l'occasione perfetta. Secondo Paolo Becchi, su Twitter, il governo ha mostrato tutti i suoi limiti politici.