Coronavirus, Sgarbi contro il governo: "Scuole chiuse? Terrorismo"

Il dietrofront di Giuseppe Conte scuote il governo e non solo. L'idea di chiudere scuole e università fino al 15 marzo (con la possibilità di prorogare il tutto ndr) inquieta i cittadini sulla reale situazione del coronavirus. Lo pensa anche Vittorio Sgarbi che in merito ha subito inveito contro i giallo-rossi: "Chiudere le scuole è una operazione terroristica - ha chiosato durante l'illustrazione davanti alle commissioni Istruzione di Camera e Senato del ministro Lucia Azzolina, per poi precisare -. Voglio una misura inglese, noi abbiamo fatto troppi tamponi".

Lo stesso Renato Brunetta, economista di Forza Italia, aveva ammesso che i contagi sono alti anche negli altri Paesi come la Germania. La differenza? Loro non reputano l'epidemia proveniente dalla Cina un'emergenza e di conseguenza non fanno uso, almeno così frequente, dei tamponi.