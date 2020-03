Vittorio Feltri sul coronavirus: "I virologi fanno più casino del Covid-19"

05 marzo 2020 a

"A volte si ha l’impressione che facciano più casino i virologi del virus". È l'ultimo commento che Vittorio Feltri affida al suo profilo di Twitter in merito all'emergenza coronavirus che sta investendo pesantemente l'Italia intera. Effettivamente i virologi sono sotto la lente di ingrandimento, come è giusto che sia in un momento come questo in cui gli esperti di virus e di sanità sono chiamati a parlare. Il problema è che a volte si crea confusione inutile perché non c'è un parere unanime, ma tante opinioni diverse e che a volte entrano in contrasto tra di loro. Anche se ultimamente sembra aver vinto la linea di Roberto Burioni: il coronavirus non è una banale influenza, può avere risvolti mortali ed è importante isolare il contagio al più presto.