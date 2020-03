Coronavirus, Paolo Becchi contro il governo: "Può fare tutto ma non fermare il calcio"

09 marzo 2020 a

a

a

La prova di un governo allo sbaraglio nella gestione dell'emergenza coronavirus? Arriva dalla gestione della Serie A, dal mancato stop al calcio: ieri, domenica 8 marzo, dopo un lungo braccio di ferro, di fatto, il pallone non si è fermato. La situazione viene fotografata su Twitter da Paolo Becchi, il quale sintetizza quanto sta accadendo in un cinguettio: "In Italia il governo può ormai per decreto fare tutto quello che vuole: isolare intere Regioni, chiudere scuole, università e persino chiese, può bloccare il funzionamento del parlamento e della amministrazione della giustizia, ma non può fermare il campionato di calcio", conclude caustico il filosofo e firma di Libero.