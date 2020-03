Coronavirus, Vittorio Feltri: "Ristoranti aperti a pranzo e chiusi la sera, vi sembra normale?"

09 marzo 2020 a

In Lombardia e nelle quattordici province interessate dal decreto del presidente del Consiglio la sensibilità nei confronti dell'emergenza coronavirus è ormai altissima. Evitare l'attività sociale è quanto mai decisivo per porre un freno alla diffusione del Covid-19: il consiglio unanime di istituzioni, esperti e personaggi pubblici è di restare a casa il più possibile, uscendo solo se necessario. Vittorio Feltri su Twitter pone però un interrogativo su un punto del decreto, quello che consente alle attività commerciali di restare aperte fino alle 18: "I ristoranti aperti a pranzo e chiusi di sera. Perché? Il virus dorme la mattina e dopo il tramonto si sveglia incazzato e ti frega. Vi sembra normale?". Effettivamente non lo è: o si lasciano aperti normalmente ristoranti e bar, o si chiude tutto fino a quando lo si ritiene necessario.