Coronavirus, Antonio Socci contro il governo: "Italia nel dramma, quelli pensano solo alle poltrone"

Dopo l'incontro a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte sull'emergenza coronavirus, incontro durante il quale sono state ribadite le richieste della Lombardia di una serrata totale, Matteo Salvini ha puntato il dito, accusando il premier di non avere ancora le idee chiare. "Sono preoccupato", ha spiegato il leader della Lega. Dunque, su Twitter, ha aggiunto: "Ci hanno detto: vi faremo sapere... Noi stiamo dimostrando responsabilità, voglia di dialogo e compattezza. Non sono contento di quello che ho sentito: non ci sono tempi certi per l'economia e non si rendono conto dell'emergenza sanitaria", ha picchiato durissimo. Parole riprese e rilanciate, sempre su Twitter, da Antonio Socci, il quale ha rincarato la dose: "Mentre l'Italia è nel dramma, invece di collaborare insieme, quelli pensano solo alle loro poltrone terrorizzati dal fatto che accettare le proposte dell'opposizione possa destabilizzare la loro immagine e il loro potere", ha sintetizzato con brutale efficacia.