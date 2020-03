Maria Giovanna Maglie contro la Ue: "Ricatto all'Italia sul coronavirus"

10 marzo 2020 a

Una sintesi corrosiva, amara, durissima, quella firmata da Maria Giovanna Maglie su Twitter, nel commentare i risvolti economici dell'emergenza coronavirus che attanaglia l'Italia. Già, perché i disagi economici si fanno sentire ora. E chissà cosa sarà in un futuro immediato e spaventoso. Tra le poche cose che stiamo capendo, c'è che l'Unione Europea, come già troppe volte in passato, più che un alleato sembra un ostacolo, un avversario. E la Maglie cinguetta: "Proviamo a ricapitolare, caos alla Borsa caos nelle carceri caos nell'applicazione del decreto, ma una cosa è chiara: niente sgravi ne aiuti economici senza il permesso e il ricatto dell'Unione Europea". A corollario di tutto ciò, aggiunge gli hashtag, assai esplici: #noidobbiamostareacasa e #lorodevonoandareacasa.