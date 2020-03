Maria Giovanna Maglie contro Fiorella Mannoia: "Prima abbraccia un cinese, poi restate a casa"

11 marzo 2020 a

a

a

L'emergenza è totale. Tutti chiusi in casa. Il sistema sanitario e l'Italia intera rischiano il collasso. Tutti uniti, tutti vicini. Eppure, è anche bene ricordare chi fino a qualche giorno fa aveva completamente sbagliato mira e tiro. Per esempio Fiorella Mannoia e "i Gassman", ricorda Maria Giovanna Maglie su Twitter. Un cinguettio durissimo con cui inchioda alle proprie responsabilità chi aveva sottovalutato l'emergenza. "Io penso che dobbiamo chiudere tutto per 15 giorni per salvarci, ma che la Mannoia e i Gassman siano passati da abbraccia un cinese e mangia involtino agli spot restiamo a casa rivolti a chi non sa come pagare i conti a fine mese, mi fa veriamente infuriare". Cala il sipario.