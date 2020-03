Vittorio Feltri, tutto l'orgoglio del direttore: "Perché Libero è l'Atalanta del giornalismo"

12 marzo 2020 a

Tanto cuore, tanto orgoglio. Serrata totale, ma le edicole restano aperte. E Libero - oggi, domani e in ogni giorno dell'emergenza-coronavirus - non vi abbandonerà. Mai. Tanto cuore, tanto orgoglio. Proprio come l'Atalanta, tra le regine della Serie A (sospesa) e volata in modo roboante ai quarti di finale di una Champions League che, forse, non si concluderà mai. E su quell'orgoglio insiste Vittorio Feltri, il direttore di Libero, bergamasco, super-tifoso dell'Atalanta. Lo fa su Twitter, con un cinguettio che trasuda passione: "Libero è l'Atalanta del giornalismo, non molla mai nonostante le imboscate dell'Ordine". Insomma, non solo siamo in edicola: ma non arretriamo di un millimetro nonostante "le imboscate dell'Ordine", come spiega il direttore.