Coronavirus. la bocciatura di Paolo Becchi per i tanti decreti del premier Conte

"Un decreto al giorno non leva il virus di torno, ci fa solo capire come si intende procedere: si alimenta il panico e con esso il bisogno di sicurezza e per soddisfare questo bisogno si introducono nuove restrizioni che vengono accettate perché ci danno sicurezza". È l'opinione del professore Paolo Becchi, postata sul suo profilo Twitter, nel quale cerca di analizzare le falle e le criticità del nostro sistema politico e di chi ci governa in tempi di coronavirus.

Il professore Becchi senza mezzi termini l'operato del premier Conte e su come ha gestito fino ad ora l'emergenza del Covd-19. Bocciato soprattutto il continuo a ricorsi decreti che, secondo Becchi, non hanno ancora risolto il problema creando solo confusione nel popolo italiano.