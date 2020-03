Franco Bechis, il retroscena: attacco-Lagarde? Perché la Merkel è il solo alleato italiano nella Ue

13 marzo 2020 a

a

a

Sergio Mattarella ha perso ogni aplomb e ha messo da parte la tradizionale mitezza, rilasciando una nota di fuoco per dire che l'Italia si sarebbe aspettata un pizzico di condivisione della tragedia del coronavirus e non c' è stata da parte delle istituzioni europee. Lo scrive Franco Bechis nel pezzo di apertura del Tempo di oggi, venerdì 13 marzo. "L' Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per l' Unione Europea. Si attendono quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possano ostacolarne l' azione".

Paolo Becchi, crollo in Borsa: "Speculazione autoimmune, può continuare alla grande"

I bastoni fra le ruote scrive Bechis, non sono stati pochi E ieri pure la mazzata terribile che ci ha regolato il peggiore crollo degli ultimi decenni: -17%, e in fumo 84,2 miliardi di euro, il quadruplo di quelli che il governo di Giuseppe Conte vorrebbe impiegare in deficit per affrontare l'emergenza. È: stata la Lagarde (Bce) a originare la tempesta, a fare perdere quegli 84 miliardi ai risparmiatori italiani, a fare schizzare in alto lo spread. Chi invece si salva secondo il direttore del Tempo è Angela Merkel: "che ha mostrato un passo un pizzico diverso, ma con la stanchezza di chi è ormai al tramonto e non se la sente di caricarsi sulle spalle anche gli altri in questo momento drammatico".