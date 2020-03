Coronavirus, Pietro Senaldi: "La bergamasca doveva essere zona rossa: ora mettono i morti nelle chiese"

13 marzo 2020 a

"La Lombardia ritiene che queste misure non bastino. La bergamasca doveva essere zona rossa: ora mettono i morti nelle chiese. Bisognava ascoltare chi è sul territorio". È il parere di Pietro Senaldi, direttore di Libero, ospite oggi a Tagadà su La7 condotto da Tiziana Panella.

Senaldi fa riferimento alla querelle che i governatori del Nord (in primis Zaia e Fontana) per chiedere misure più restrittive durante l'emergenza al coronavirus al governo Conte. Il premier, infatti, prima dell'ultimo decreto di mercoledì 11 marzo aveva avvertito: "Stiamo attenti, non affidiamoci a reazioni e istanze emotive, dobbiamo seguire un percorso, con un comitato tecnico scientifico che ci deve guidare".