Stasera Italia, Socci ascolta il dem Romano e sbotta: "Ma cosa abbiamo fatto di male? Basta Pd!"

13 marzo 2020 a

a

a

Questo è troppo. Antonio Socci ascolta Andrea Romano del Pd ospite a Stasera Italia e sbotta su Twitter. L'onorevole democratico in un disperato tentativo di difendere l'Unione europea spiega che l'Ue si dimostra utilissima in quanto annullerà il patto di stabilità per permettere all'Italia e agli altri Paesi che saranno "attaccati" dall'epidemia di coronvirus di mettere in campo misure economiche espansive.

"Questa l'informazione sanitaria: dimettetevi". Antonio Socci, il video con cui un mese fa il ministero minimizzava il pericolo

"Cioè, l'Ue si rende utile perché si annienta", suggerisce con amara ironia Socci. "Ma cosa abbiamo fatto di male per farci governare da questi che avevamo mandato a casa? - chiede sconsolato Socci -Basta PD!".