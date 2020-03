Paolo Becchi, bambini e vaccini: il titolo di "Repubblica" sul coronavirus scatena il professore

15 marzo 2020 a

Un titolo che fa scattare Paolo Becchi. Un titolo sul coronavirus proposto dal sito di Repubblica. Un titolo che recita: "L'immunologo: I vaccini obbligatori forse sono l'arma che aiuta i bambini". Teoria che pare assai azzardata. E proprio contro questo azzardo, su Twitter, punta il dito il professore. "Hai capito. Per Repubblica i bambini non si prendono il coronavirus, per cui al momento non c'è un vaccino, perché sono stati obbligatoriamente vaccinati. Forse...", conclude Paolo Becchi stigmatizzando il triplo salto mortale dell'immunologo citato dal quotidiano.