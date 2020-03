Giuseppe Conte, il protagonismo improprio secondo Antonio Socci: a forza di spot siamo vicini al disastro

Antonio Socci 16 marzo 2020 a

Circola sui social l'autoconsolatorio slogan "andrà tutto bene". Lo speriamo, ma temiamo che invece con questo governo possa andare tutto sempre peggio. Infatti l'Italia vive già una tragedia gravissima, che sembra passare nella disattenzione generale: il record di morti (ormai quasi 2 mila!). Con tanti saluti allo spot di febbraio con cui il ministero della Salute voleva fare informazione sanitaria spiegando (testualmente) che "non è affatto facile il contagio" (lo abbiamo visto). D'altronde, a quel tempo sostenevano che il problema era il razzismo...

C' è voluto del tempo (tempo prezioso perduto) perché capissero che invece il problema era il coronavirus e bisognava averne paura. Ancora a febbraio, quando sapevamo già da settimane che stava per arrivare in Italia lo tsunami dell'epidemia, il governo non ha pensato di attrezzarsi preventivamente con grandi dotazioni di mascherine sanitarie, per gli ospedali e per i cittadini. Eppure ha avuto un mese di tempo. Anzi, questo incredibile esecutivo, il 15 febbraio, attraverso il ministero degli Esteri guidato da Di Maio, con la Cooperazione internazionale, ha spedito in Cina, con un volo dell'Onu partito da Brindisi, due tonnellate di materiale sanitario di cui facevano parte molte mascherine. Regalate.

Oggi in Italia ce n'è una drammatica carenza, pure negli ospedali, e finiamo col doverle comprare. Da chi? Da quegli stessi cinesi... E tre giorni fa il solito Di Maio ha ringraziato la Cina per questa vendita, come se ci facesse - lei - beneficienza. Dimenticando pure le enormi responsabilità del regime di Pechino nel dilagare dell'epidemia.

NEMICI E POLTRONE

Il dramma non è solo avere per ministri dei dilettanti, degli improvvisatori: è un governo del tutto scollegato dalla realtà italiana, e questo "scollegamento" si è evidenziato in modo drammatico nello scontro di queste ore con la Regione Lombardia, che sta affrontando eroicamente l'emergenza. Un governo scollegato perché è stato messo insieme tra nemici che volevano solo evitare le elezioni e conservare le poltrone, ed è un governo di minoranza che non rappresenta il Paese, che non ha basi sociali. Purtroppo i media, invece di essere i sensori di questa drammatica spaccatura fra Palazzo e Paese, invece di spingere a coinvolgere l'opposizione (maggioritaria fra la gente), per unire l'Italia nell'emergenza, sono ormai del tutto dentro quelle stesse logiche di Palazzo.

Lontani dal paese reale quanto il governo. Perfino gli osservatori più attenti portano fuori strada. Sabato scorso, sul Corriere della Sera, Paolo Mieli ha concluso il suo editoriale con una considerazione surreale, spiegando che questo è uno dei «governi (frutto di combinazioni parlamentari) che, per loro stessa natura, sono pressoché indifferenti alle opzioni degli elettori, dalle quali non dipende la loro vita. Cosa che però - concludeva Mieli - in un frangente come questo può rivelarsi un pregio». Un pregio? Oltre ad essere un'anomalia democratica, proprio in questo frangente si dimostra devastante avere un governo di minoranza nato nel Palazzo.

PROTAGONISMO IMPROPRIO

È per questa lontananza dalle "opzioni degli elettori" infatti che Conte - per inseguire un consenso elettorale che non ha mai avuto - è stato convinto a far finta di essere Winston Churchill e si è inventato condottiero, mettendosi a fare quello che nessun presidente del Consiglio ha mai fatto prima. Invece di delegare a un tecnico come Bertolaso la gestione dell'emergenza, uno esperto e capace di prendere decisioni immediate, senza problemi di immagine e di consenso, ha fatto tutto in prima persona cercando un protagonismo improprio.

Così in queste settimane abbiamo visto continui decreti, correzioni, precisazioni, informazioni mancanti e bozze anticipate che hanno provocato il caos. Il finale è il decreto di ieri che invece di presentare poche e chiare decisioni per affrontare l'emergenza - con un grande impegno di spesa come la Germania (che ha messo in campo 550 miliardi) - è una specie di "milleproroghe", un'inverosimile legge di bilancio fatta per decreto (Borghi l'ha definito "200 pagine di marchette"). Così di nuovo abbiamo un governo più attento a cercare il consenso che ad affrontare la tragedia in corso. E - ovviamente - l'opposizione non è stata coinvolta, se non a parole. Intanto il Paese affonda e vive in un incubo.