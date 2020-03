Paolo Becchi: "Spazio aereo chiuso in Europa, ma l'esercitazione militare Usa continua". Perché?

17 marzo 2020 a

Spazio aereo chiuso causa coronavirus. Ma non per tutti. Un faro puntato su un caso particolare da parte di Paolo Becchi. Il filosofo, su Twitter, premette: "A causa del coronavirus American Airlines e altre compagnie aeree statunitensi hanno cancellato molti voli per l'Europa", premette. Già, nel mirino ci sono gli americani, gli Stati Uniti. Becchi infatti riprende: "C'è però una compagna Usa che, viceversa, li ha aumentati: la Us Air Force". Ovvero l'esercito. E Becchi chiosa: "L'esercitazione militare americana in Europa continua...". E la domanda è più che legittima, tutt'altro che peregrina: perché?